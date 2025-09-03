L’UTILISATION DES CARTES ET PLANS DANS LES RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES, HISTORIQUES ET FONCIÈRES Carcassonne
L'UTILISATION DES CARTES ET PLANS DANS LES RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES, HISTORIQUES ET FONCIÈRES Carcassonne mardi 17 mars 2026.
Début : 2026-03-17 14:30:00
fin : 2026-03-17 15:30:00
2026-03-17
La cartographie permet d’administrer un territoire, d’n représenter ses limites et subdivisions, d’en organiser la défense, d’en déterminer les propriétaires pour y établir un imposition ou encore de réaliser des voies de communication. C’est à partir de l’Époque moderne que la cartographie se développe grâce notamment aux progrès scientifiques et que la toponymie se stabilise. Cet atelier se propose donc de faire un tour d’horizon des différents fonds cartographiques conservés aux Archives départementales afin de vous faciliter l’accès pour vos recherches.
English :
Cartography can be used to administer a territory, to represent its boundaries and subdivisions, to organize its defense, to determine its owners in order to establish taxation, or to build communication routes. It was not until the modern era that cartography developed, thanks in particular to scientific progress, and toponymy stabilized. This workshop will provide an overview of the various cartographic collections held by the Archives départementales, to help you access them for your research.
German :
Die Kartografie ermöglicht es, ein Gebiet zu verwalten, seine Grenzen und Unterteilungen darzustellen, seine Verteidigung zu organisieren, die Eigentümer zu bestimmen, um eine Besteuerung vorzunehmen, oder auch Verkehrswege zu bauen. In der Neuzeit entwickelte sich die Kartografie dank des wissenschaftlichen Fortschritts weiter und die Toponymie stabilisierte sich. In diesem Workshop wird ein Überblick über die verschiedenen kartografischen Bestände im Archives départementales gegeben, um Ihnen den Zugang für Ihre Recherchen zu erleichtern.
Italiano :
La cartografia ha permesso di amministrare un territorio, di rappresentarne i confini e le suddivisioni, di organizzarne la difesa, di determinarne i proprietari per stabilire la tassazione o creare vie di comunicazione. È a partire dall’età moderna che la cartografia si è sviluppata, soprattutto grazie al progresso scientifico, e la toponomastica si è stabilizzata. Questo workshop offrirà una panoramica dei diversi fondi cartografici conservati dagli Archives départementales, per aiutarvi nelle vostre ricerche.
Espanol :
La cartografía permitió administrar un territorio, representar sus límites y subdivisiones, organizar su defensa, determinar sus propietarios para establecer la fiscalidad o crear vías de comunicación. Fue a partir de la Edad Moderna cuando la cartografía se desarrolló, gracias sobre todo a los avances científicos, y la toponimia se estabilizó. Este taller ofrecerá una visión general de las diferentes colecciones cartográficas conservadas en los Archivos departamentales, para ayudarle en sus investigaciones.
