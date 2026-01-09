L’utilisation stratégique des juridictions internationales Faculté de droit et de science politique Rennes

inscription obligatoire

Colloque sous la direction scientifique du Professeur Guillaume Le Floch

L’utilisation stratégique des juridictions internationales
Colloque du 5 février 2026 sous la direction scientifique de Guillaume Le Floch, Professeur à l’Université de Rennes
Lieu : Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé, Rennes
Salle du conseil – 1er étage

I**nscription obligatoire** à partir du 20/01/26 : [https://usji.sciencesconf.org](https://usji.sciencesconf.org)
Professionnels : 90€
Autres : gratuit
Contact : [stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr](mailto:stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr)

Programme : à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-05T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-05T17:00:00.000+01:00

 stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr https://usji.sciencesconf.org

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine


