L’utilisation stratégique des juridictions internationales Faculté de droit et de science politique Rennes Jeudi 5 février, 09h00 Ille-et-Vilaine

inscription obligatoire

Colloque sous la direction scientifique du Professeur Guillaume Le Floch

L’utilisation stratégique des juridictions internationales

Colloque du 5 février 2026 sous la direction scientifique de Guillaume Le Floch, Professeur à l’Université de Rennes

En présentiel

Lieu : Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé, Rennes

Salle du conseil – 1er étage

I**nscription obligatoire** à partir du 20/01/26 : [https://usji.sciencesconf.org](https://usji.sciencesconf.org)

Professionnels : 90€

Autres : gratuit

Contact : [stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr](mailto:stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr)

Programme : à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T17:00:00.000+01:00

1

stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr https://usji.sciencesconf.org

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

