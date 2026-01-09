L’utilisation stratégique des juridictions internationales Faculté de droit et de science politique Rennes
L’utilisation stratégique des juridictions internationales Faculté de droit et de science politique Rennes jeudi 5 février 2026.
L’utilisation stratégique des juridictions internationales Faculté de droit et de science politique Rennes Jeudi 5 février, 09h00 Ille-et-Vilaine
inscription obligatoire
Colloque sous la direction scientifique du Professeur Guillaume Le Floch
L’utilisation stratégique des juridictions internationales
Colloque du 5 février 2026 sous la direction scientifique de Guillaume Le Floch, Professeur à l’Université de Rennes
En présentiel
Lieu : Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé, Rennes
Salle du conseil – 1er étage
I**nscription obligatoire** à partir du 20/01/26 : [https://usji.sciencesconf.org](https://usji.sciencesconf.org)
Professionnels : 90€
Autres : gratuit
Contact : [stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr](mailto:stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr)
Programme : à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-05T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-05T17:00:00.000+01:00
1
stephanie.arcay-novo@univ-rennes.fr https://usji.sciencesconf.org
Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine