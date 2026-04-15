Lutins des mers, Lieu de rdv donné à la réservation, Colleville-Montgomery

Lutins des mers Mercredi 8 juillet, 10h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Deux fois par jour, la mer dépose sur les plages de nombreux éléments naturels indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème. D’autres sont des déchets… mais à y regarder de plus près, en êtes-vous bien certains ? Découvrez l’étonnante et créative diversité des plages ! Dès 3 ans.

(1-4km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionCOLLEVILLE-MONTGOMERY Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 97 12 61 »}]

Deux fois par jour, la mer dépose sur les plages de nombreux éléments naturels indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème.