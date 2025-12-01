Lutins en Lumières Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Lutins en Lumières

Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date :

2025-12-13 15:30:00

2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La ville de Marennes Hiers Brouage et l’association des commerçants vous proposent un après-midi festif pour célébrer noël avec la compagnie « Au plaisir de chanter »

.

participation.civique@marennes.fr

English :

The town of Marennes Hiers Brouage and the shopkeepers’ association invite you to a festive afternoon to celebrate Christmas with the « Au plaisir de chanter » company

German :

Die Stadt Marennes Hiers Brouage und der Handelsverband laden Sie zu einem festlichen Nachmittag ein, um Weihnachten mit der Kompanie « Au plaisir de chanter » zu feiern

Italiano :

Il comune di Marennes Hiers Brouage e l’associazione dei commercianti organizzano un pomeriggio di festa per celebrare il Natale con la compagnia « Au plaisir de chanter »

Espanol :

La ciudad de Marennes Hiers Brouage y la asociación de comerciantes organizan una tarde festiva para celebrar la Navidad con la compañía « Au plaisir de chanter »

