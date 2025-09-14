L’utopie des arbres Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Un homme affairé sur son tour à bois dégrossit une pièce. Entre deux coups de gouge, il gronde sur le monde. Progressivement il évoque son histoire, celle de l’enfant né parmi les arbres.

C’est émouvant, drôle et le public a bien du mal à redescendre sur terre, comme le gamin de 13 ans coincé en haut du sapin au fond du jardin ! Beau, simple, vrai.

Le tourneur sur bois, joué par Alexis Louis-Lucas, emmène le public comme il a su le faire dans le paradoxe de l’endive que vous avez ovationné l’année dernière. .

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@festivalenarc.fr.

