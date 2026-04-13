L’Utopiste Cyclable, Metropole AMP, Marseille
L’Utopiste Cyclable, Metropole AMP, Marseille lundi 27 avril 2026.
L’Utopiste Cyclable 27 avril et 14 juin Metropole AMP Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T10:30:00+02:00 – 2026-04-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00
L’exposition L’Utopiste Cyclable traite
de la mobilité sur le territoire de la
métropole AMP.
Entre militantisme et effet de mode,
le vélo est de plus en plus présent dans
l’espace public.
Il est le reflet d’un territoire en transition,
où le simple fait de pédaler influence
l’avenir de nos sociétés.
Loin de prendre parti, le projet tente de
tisser des liens. Il questionne notre
rapport aux territoires, à l’environnement
et à nous-même.
Les mediums utilisés sont la photographie et l’audio.
L’exposition est itinérante en métropole durant le mois de mai : Marseille (Gare Saint Charles & la Murisserie), Aix (boutique Cyclable), La Ciotat (Officie de tourisme), Salon de Provence (à confirmer), Martigues (cinema la Cascade). Pour une durée cumulée de plus d’un mois.
Metropole AMP gare saint charles Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une exposition photographique itinérante sur la métropole et traitant de la mobilité cycliste sur ce territoire.
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