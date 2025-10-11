L’UTT fête la Science et la Technologie Troyes

L’UTT fête la Science et la Technologie Troyes samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Retirez votre passeport à l’accueil et partez explorer les ateliers ! Complétez-le tout au long de votre visite pour repartir avec un cadeau !



Au programme jeux interactifs, démonstrations, ateliers participatifs, expositions… De la robotique aux nanotechnologies, de l’intelligence artificielle à la low-tech une exploration à la croisée des sciences, des usages et de la créativité.



Entrée libre, ouvert à toutes et à tous ! (ateliers à partir de 4 ans) .

