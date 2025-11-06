Lutte·s de T.M Project / Thierry Micouin | Danse contemporaine l’Archipel Fouesnant

Lutte·s de T.M Project / Thierry Micouin | Danse contemporaine l’Archipel Fouesnant jeudi 6 novembre 2025.

Lutte·s de T.M Project / Thierry Micouin | Danse contemporaine

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Le spectacle Lutte·s évoque la résistance face à l’injustice et à l’oppression.

Un solo inspiré par le parcours d’un danseur et lutteur ouvre le spectacle. Puis, dans une ambiance festive et libératrice en référence aux manifestations joyeuses du Mouvement de libération des femmes (MLF) au cours des années 1970, un trio interroge la place du corps féminin dans l’espace public.

Deux rencontres ont inspiré le chorégraphe Thierry Micouin celle avec Julien Fouché, danseur et combattant en arts martiaux, puis celle avec l’activiste Femen Sophia Sept. Il puise dans le vocabulaire corporel du Gouren (lutte bretonne) et du jiu jitsu mais aussi dans celui des corps résistants et malmenés des Femen. Mouvements anticapitalistes et écologiques, luttes contre le racisme et les violences systémiques, luttes LGBT+… Bousculé·e·s par les différents courants des luttes, voire leurs divergences, les danseurs·euse·s questionnent ces revendications sur une partition sonore faisant la part belle aux souffles des corps et des instruments mais aussi à des rappeuses et chanteuses militantes et emblématiques. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lutte·s de T.M Project / Thierry Micouin | Danse contemporaine Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN