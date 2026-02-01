Lutte contre la tuberculose en Côtes du Nord Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

Lutte contre la tuberculose en Côtes du Nord Conférence

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Alors que la Grande guerre s’achève enfin, des hommes, des femmes, prennent l’initiative de créer l’Œuvre Antituberculeuse des Côtes-du-Nord. Avec une école de plein air qui deviendra par la suite le Préventorium de Saint-Laurent-de-la-Mer, à Plérin, des dizaines de dispensaires, trois sanatoriums, le résultat est atteint au bout de vingt ans. Mais la maladie est encore là. La mise en place de la Sécurité sociale après la Libération, les réformes en matière d’organisation sanitaire et sociale, auraient pu porter un coup fatal à l’Œuvre d’Hygiène Sociale.

Pourtant elle résiste, transforme le Préventorium en Centre héliomarin en charge du handicap moteur, met ses dispensaires au service de l’action sociale départementalisée, du fait de la décentralisation.

Cent ans après, l’OHS devenue ALTYGO, est désormais une structure majeure de la prise en charge du handicap dans le département des Côtes-d’Armor avec quatre établissements d’accueil deux à Plérin, un à Plouha et un autre à Pordic. .

