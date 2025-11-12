Lutte contre le harcèlement scolaire Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Venez découvrir le jeu Jouons contre le harcèlement et prendre conscience de toutes les formes de harcèlement et se sensibiliser aux conséquences.

+33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Come and discover the game Jouons contre le harcèlement (Let’s play against harassment) and become aware of all forms of harassment and the consequences.

German :

Lernen Sie das Spiel Jouons contre le harcèlement kennen, werden Sie sich aller Formen von Mobbing bewusst und sensibilisieren Sie sich für die Folgen.

Italiano :

Venite a scoprire il gioco Giochiamo contro le molestie e imparate a conoscere tutte le forme di molestie e le loro conseguenze.

Espanol :

Ven a descubrir el juego Juguemos contra el acoso y aprende sobre todas las formas de acoso y sus consecuencias.

L’événement Lutte contre le harcèlement scolaire Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-10-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES