Lutte contre le harcèlement scolaire Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mercredi 12 novembre 2025.
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Venez découvrir le jeu Jouons contre le harcèlement et prendre conscience de toutes les formes de harcèlement et se sensibiliser aux conséquences.
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
Come and discover the game Jouons contre le harcèlement (Let’s play against harassment) and become aware of all forms of harassment and the consequences.
German :
Lernen Sie das Spiel Jouons contre le harcèlement kennen, werden Sie sich aller Formen von Mobbing bewusst und sensibilisieren Sie sich für die Folgen.
Italiano :
Venite a scoprire il gioco Giochiamo contro le molestie e imparate a conoscere tutte le forme di molestie e le loro conseguenze.
Espanol :
Ven a descubrir el juego Juguemos contra el acoso y aprende sobre todas las formas de acoso y sus consecuencias.
