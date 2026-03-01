Lutte contre le racisme – Un stand d’activités ludiques ! Centre Paris Anim’ Curial PARIS
Lutte contre le racisme – Un stand d’activités ludiques ! Centre Paris Anim’ Curial PARIS mercredi 25 mars 2026.
Ce stand d’activités est l’occasion de participer à des jeux favorisant l’échange et le débat autour des notions de racisme et d’antisémitisme. Un moment pour s’interroger et réfléchir ensemble.
Atelier de sensibilisation dans le cadre de la semaine Parisienne de la Lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
Le mercredi 25 mars 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Centre Paris Anim’ Curial 16 rue Colette Magny 75019 PARIS
