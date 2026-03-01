Lutte contre le racisme – Un stand d’activités ludiques ! Centre Paris Anim’ Curial PARIS

Ce stand d’activités est l’occasion de participer à des jeux favorisant l’échange et le débat autour des notions de racisme et d’antisémitisme. Un moment pour s’interroger et réfléchir ensemble.

Atelier de sensibilisation dans le cadre de la semaine Parisienne de la Lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Le mercredi 25 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T15:00:00+02:00_2026-03-25T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Curial 16 rue Colette Magny 75019 PARIS

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008462536346 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008462536346



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Curial et trouvez le meilleur itinéraire

