Lutte contre les discriminations dans l’éducation – En faveur de l’égalité femmes-hommes !

De nombreux jeux et activités créatives (jeu des métiers et dessins anti-clichés) seront proposés aux jeunes pour découvrir par le jeu et les échanges les notions d’égalité, de stéréotype de genre et de préjugé, et ainsi, questionner ensemble nos stéréotypes !

Et si on jouait pour lutter contre les discriminations et encourager l’égalité femmes-hommes ?

Le mercredi 15 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit

Auprès du Centre d’animation / Centre social Paris Anim’ Annie Fratellini

Public enfants et jeunes.

