Lutte contre les discriminations dans l’éducation – En faveur de l’égalité femmes-hommes !
Lutte contre les discriminations dans l’éducation – En faveur de l’égalité femmes-hommes ! mercredi 15 octobre 2025.
De nombreux jeux et activités créatives (jeu des métiers et dessins anti-clichés) seront proposés aux jeunes pour découvrir par le jeu et les échanges les notions d’égalité, de stéréotype de genre et de préjugé, et ainsi, questionner ensemble nos stéréotypes !
Et si on jouait pour lutter contre les discriminations et encourager l’égalité femmes-hommes ?
Le mercredi 15 octobre 2025
de 17h00 à 18h00
gratuit
Auprès du Centre d’animation / Centre social Paris Anim’ Annie Fratellini
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-15T20:00:00+02:00
fin : 2025-10-15T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-15T17:00:00+02:00_2025-10-15T18:00:00+02:00