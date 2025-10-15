Lutte contre les discriminations dans l’éducation – Jouons ensemble pour favoriser l’égalité ! Accorderie Paris 19ème Paris

Lutte contre les discriminations dans l’éducation – Jouons ensemble pour favoriser l’égalité ! Accorderie Paris 19ème Paris mercredi 15 octobre 2025.

De nombreux jeux et activités créatives seront proposées aux habitant·es pour découvrir par le jeu et les échanges les notions d’égalité, stéréotype et préjugé, et ainsi, questionner ensemble nos stéréotypes !

Et si on jouait pour favoriser l’égalité ?

Le mercredi 15 octobre 2025

de 12h00 à 16h00

gratuit Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T15:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T12:00:00+02:00_2025-10-15T16:00:00+02:00

Accorderie Paris 19ème 51-53, rue de l’Ourcq 75019 Paris