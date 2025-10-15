Lutte contre les discriminations dans l’éducation – Jouons pour mieux comprendre et lutter contre les discriminations ! Centre Paris Anim’ Curial Paris

Lutte contre les discriminations dans l’éducation – Jouons pour mieux comprendre et lutter contre les discriminations ! Centre Paris Anim’ Curial Paris mercredi 15 octobre 2025.

Sur ce stand, de nombreux jeux seront proposés aux participant·es pour découvrir et échanger autour des notions d’égalité, discrimination, stéréotype, préjugé… et de nos possibilités d’action pour lutter contre les discriminations.

Et si on jouait pour mieux comprendre et lutter contre les discriminations ?

Le mercredi 15 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T15:00:00+02:00_2025-10-15T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Curial 16, rue Colette Magny 75019 Paris