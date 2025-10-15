Lutte contre les discriminations dans l’éducation – Les Grands Curieux

Lutte contre les discriminations dans l’éducation – Les Grands Curieux mercredi 15 octobre 2025.

De nombreux jeux et activités créatives seront proposées aux enfants pour découvrir par le jeu et les échanges les notions d’égalité, discrimination, stéréotype, préjugé…

Des jeux et activités créatives à l’occasion de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations !

Le mercredi 15 octobre 2025

de à

gratuit Public enfants et jeunes.

