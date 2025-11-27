Lutte contre les violences faites aux femmes Allauch

Lutte contre les violences faites aux femmes

Jeudi 27 novembre 2025 de 10h à 15h.

Inscription au 04 91 10 46 46. Centre hospitalier d’Allauch Chemin des miles écus Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-11-27 10:00:00

fin : 2025-11-27 15:00:00

2025-11-27

INSCRIPTION GRATUITE AU 04 91 10 46 46

Salle des conférences

De 10h à 11h30 Conférence sur les dispositifs mis en place sur le territoire pour la sécurité des femmes.



Salle de sport

De 10h à 15h Cours de self défense & détention des situations de danger.



Hall principal

De 10h à 15h Stands d’information

De 10h à 12h Atelier individuel de colorimétrie

De 10h à 15h Atelier massage sur chaise



Salle de rééducation

De 14h à 15h Atelier sophrologie en groupe .

Centre hospitalier d’Allauch Chemin des miles écus Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

FREE REGISTRATION ON 04 91 10 46 46

German :

KOSTENLOSE ANMELDUNG UNTER 04 91 10 46 46

Italiano :

REGISTRAZIONE GRATUITA AL NUMERO 04 91 10 46 46

Espanol :

INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL 04 91 10 46 46

