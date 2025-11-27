Lutte contre les violences faites aux femmes Allauch
Lutte contre les violences faites aux femmes Allauch jeudi 27 novembre 2025.
Lutte contre les violences faites aux femmes
Jeudi 27 novembre 2025 de 10h à 15h.
Inscription au 04 91 10 46 46. Centre hospitalier d’Allauch Chemin des miles écus Allauch Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-27 10:00:00
fin : 2025-11-27 15:00:00
2025-11-27
INSCRIPTION GRATUITE AU 04 91 10 46 46
Salle des conférences
De 10h à 11h30 Conférence sur les dispositifs mis en place sur le territoire pour la sécurité des femmes.
Salle de sport
De 10h à 15h Cours de self défense & détention des situations de danger.
Hall principal
De 10h à 15h Stands d’information
De 10h à 12h Atelier individuel de colorimétrie
De 10h à 15h Atelier massage sur chaise
Salle de rééducation
De 14h à 15h Atelier sophrologie en groupe .
Centre hospitalier d’Allauch Chemin des miles écus Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
FREE REGISTRATION ON 04 91 10 46 46
German :
KOSTENLOSE ANMELDUNG UNTER 04 91 10 46 46
Italiano :
REGISTRAZIONE GRATUITA AL NUMERO 04 91 10 46 46
Espanol :
INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL 04 91 10 46 46
