Lutte contre les violences faites aux femmes Salle des fêtes Mamers

Début : 2025-11-25 19:30:00
fin : 2025-11-25 21:30:00
2025-11-25
Deux évènements organisés à Mamers et à Saint Cosme-en-Vairais dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Au programme de votre soirée Initiation au self-défense pour les femmes et discussion.
Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire anne.beauchef@paydelaloire.fr
English :
Two events organized in Mamers and Saint Cosme-en-Vairais as part of the fight against violence against women.
German :
Zwei Veranstaltungen in Mamers und Saint Cosme-en-Vairais, die im Rahmen des Kampfes gegen Gewalt gegen Frauen organisiert wurden.
Italiano :
Due eventi organizzati a Mamers e Saint Cosme-en-Vairais nell’ambito della lotta contro la violenza sulle donne.
Espanol :
Dos actos organizados en Mamers y Saint Cosme-en-Vairais en el marco de la lucha contra la violencia de género.
