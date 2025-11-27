Lutte contre les violences faites aux femmes Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais

Lutte contre les violences faites aux femmes

Salle des Anciens Rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 09:30:00

fin : 2025-11-27 11:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Deux évènements organisés à Mamers et à Saint Cosme-en-Vairais dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Au programme de votre matinéee une réunion de sensibilisation à destination des élus.

Voir le détail en image. .

Salle des Anciens Rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire anne.beauchef@paydelaloire.fr

English :

Two events organized in Mamers and Saint Cosme-en-Vairais as part of the fight against violence against women.

German :

Zwei Veranstaltungen in Mamers und Saint Cosme-en-Vairais, die im Rahmen des Kampfes gegen Gewalt gegen Frauen organisiert wurden.

Italiano :

Due eventi organizzati a Mamers e Saint Cosme-en-Vairais nell’ambito della lotta contro la violenza sulle donne.

Espanol :

Dos actos organizados en Mamers y Saint Cosme-en-Vairais en el marco de la lucha contra la violencia de género.

L’événement Lutte contre les violences faites aux femmes Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Maine Saosnois