Lutte contre les violences faites aux femmes Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais
Lutte contre les violences faites aux femmes Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais jeudi 27 novembre 2025.
Lutte contre les violences faites aux femmes
Salle des Anciens Rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 09:30:00
fin : 2025-11-27 11:30:00
Date(s) :
2025-11-27
Deux évènements organisés à Mamers et à Saint Cosme-en-Vairais dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Au programme de votre matinéee une réunion de sensibilisation à destination des élus.
Voir le détail en image. .
Salle des Anciens Rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire anne.beauchef@paydelaloire.fr
English :
Two events organized in Mamers and Saint Cosme-en-Vairais as part of the fight against violence against women.
German :
Zwei Veranstaltungen in Mamers und Saint Cosme-en-Vairais, die im Rahmen des Kampfes gegen Gewalt gegen Frauen organisiert wurden.
Italiano :
Due eventi organizzati a Mamers e Saint Cosme-en-Vairais nell’ambito della lotta contro la violenza sulle donne.
Espanol :
Dos actos organizados en Mamers y Saint Cosme-en-Vairais en el marco de la lucha contra la violencia de género.
L’événement Lutte contre les violences faites aux femmes Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Maine Saosnois