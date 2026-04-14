Lutter contre la cicadelle avec des pièges connectés Mardi 5 mai, 11h00

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T11:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T11:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Nos intervenants

Gilles Salva et Tom Benejam – CRVI (Centre de Recherche Viticole de Corse) nous présenteront les premiers résultats de cette expérimentation menée dans les parcelles viticole de Corse

Le principe

Les pièges connectés :

• basés sur l’IA et des algorithmes pour détecter, identifier en continu l’activité des cicadelles et des autres insectes dans ou autour des parcelles.

• des outils d’aide à la décision améliorer la surveillance et mieux choisir quand et où agir.

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La technologie de l’IA et des algorithmes au service de la viticulture de précision flavescence dorée viticulture