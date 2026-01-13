Lutter contre le harcèlement à l’école et sur les écrans Saint-Maur

Lutter contre le harcèlement à l’école et sur les écrans

Place de la Mairie Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-06

Harcèlement scolaire et cyber harcèlement des solutions existent. Table ronde en présence de spécialistes, de 18h à 19h30. Gratuit ouvert à tous les jeunes de 8 à 18 ans ainsi qu’à leurs parents.

Ouvert à tous les jeunes de 8 à 18 ans ainsi qu’à leurs parents. Un temps d’échanges essentiel pour vous donner des pistes d’actions concrètes.

Inscription conseillée par téléphone ou mail. .

Place de la Mairie Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 26 39 bibliotheque@saint-maur36.fr

English :

