Lutter ou être heureux·se : faut-il choisir ? Académie du Climat Paris

Pour favoriser le lien et le soin dans les luttes écologistes, le Collectif Bleu vous propose un temps de respiration avec une écoute collective sur le thème de la santé mentale dans les pratiques militantes. Pour cette session nous avons choisi un épisode du podcast Présages d’Alexia Soyeux : « Lutter ou être heureux.se : faut-il choisir ». L’écoute se fera dans un cadre calme et chaleureux et sera suivi d’un temps de mise en commun.

Présentation du podcast :

La prise de conscience de l’urgence écologique et sociale provoque un bouleversement. Comment être heureux·se dans ce monde ? Tandis que l’idéologie du bonheur nous enjoint à devenir la meilleure version de nous-même et à “faire notre part”, les milieux militants se divisent sur la place des émotions.

La pathologisation de l’angoisse est-elle le symptôme de l’ère néolibérale ? L’éco anxiété est-elle réservée aux classes supérieures occidentales ? Comment lutter pour un monde meilleur tout en cultivant la joie ?

Intervenant·es dans le podcast :

Fatima Ouassak, politologue et militante antiraciste et féministe française, fondatrice du Front de mères

politologue et militante antiraciste et féministe française, fondatrice du Front de mères Tom – Collectif Vietnam Dioxine

Alessandro Pignocchi, auteur de bandes dessinées, ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie de l’art

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Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Écoute collective du podcast Présages « Lutter ou être heureux.se : faut-il choisir? » suivi d’un temps d’échange.

Le mercredi 08 avril 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-08T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T18:30:00+02:00_2026-04-08T20:30:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/



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