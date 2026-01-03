Luttes LGBT+ : les archives comme puissance de mobilisation contre les discriminations Mémorial de la Shoah Paris

Autour de la parution récente de Archives des mouvements LGBT+, une histoire de luttes de 1890 à nos jours, sous la direction d’Antoine Idier, Textuel, 2024.

« Se saisir des archives, c’est refuser de laisser aux autres le privilège épistémologique d’écrire l’histoire, c’est se dresser contre une dépossession », écrit le sociologue Antoine Idier. S’en « saisir », cela revient, sans les fétichiser, sans les esthétiser, à les interroger inlassablement, à les « faire travailler ». Pour quoi faire ? Pour développer la connaissance de l’histoire des luttes LGBT+, mais aussi pour comprendre les progrès qui restent à accomplir en dépit des avancées sociétales à l’œuvre depuis quelques décennies.

En présence de l’auteur et directeur d’ouvrage, de Bruno Perreau, politiste, Massachusetts Institute of Technology (États‑Unis), et de Florence Tamagne, historienne, université de Lille, commissaire de l’exposition Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie (Mémorial de la Shoah 2021-2022).

En conversation avec Bertrand Richard, auteur et éditeur.

RÉSERVER

Cycle autour de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le dimanche 29 mars 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T18:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T15:00:00+02:00_2026-03-29T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

