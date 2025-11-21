Lutz’play Salle de la Tannerie Lutzelbourg

Lutz’play

Salle de la Tannerie Impasse Tannerie Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 23:30:00

Date(s) :

2025-11-21

De nombreux jeux de société pour tous les âges, soirée entre amis ou en famille, il y en aura pour tous les goûts grâce à la participation des Jouets SAJOU Saverne ! Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

Salle de la Tannerie Impasse Tannerie Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est lutz.events57@gmail.com

English :

Numerous board games for all ages, for an evening out with friends or family, there’ll be something for everyone, thanks to the participation of Jouets SAJOU Saverne! Refreshments and snacks on site.

German :

Zahlreiche Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen, ein Abend mit Freunden oder der Familie, dank der Teilnahme von Jouets SAJOU Saverne ist für jeden Geschmack etwas dabei! Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Ci saranno tanti giochi da tavolo per tutte le età, per una serata tra amici o in famiglia, e qualcosa per tutti, grazie alla partecipazione di Jouets SAJOU Saverne! Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Gracias a la participación de Jouets SAJOU Saverne, habrá juegos de mesa para todas las edades, para pasar una tarde entre amigos o en familia, y algo para todos los gustos Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Lutz’play Lutzelbourg a été mis à jour le 2025-11-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG