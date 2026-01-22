Lutz’play Salle de la Tannerie Lutzelbourg
Lutz’play Salle de la Tannerie Lutzelbourg vendredi 6 février 2026.
Lutz’play
Salle de la Tannerie Impasse Tannerie Lutzelbourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06 23:30:00
Date(s) :
2026-02-06
De nombreux jeux de société pour tous les âges, soirée entre amis ou en famille, il y en aura pour tous les goûts! Buvette et gâteaux sur place.Tout public
Salle de la Tannerie Impasse Tannerie Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est lutz.events57@gmail.com
Numerous board games for all ages, for an evening with friends or family, there’ll be something for everyone! Refreshments and cakes on site.
L’événement Lutz’play Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-01-22 par OT PAYS DE PHALSBOURG