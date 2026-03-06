Lutz’trail

Lutzelbourg Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 08:30:00

2026-04-12

Nouveauté 2026 un 2ème parcours! 2 parcours pensés par des traileurs passionnés, pour les passionnés de trail. De l’effort, du fun et des panoramas incroyables à savourer ! 13 km avec 350m de D+ (15€) et 27 km avec 900 de D+ (30€). Au départ du Château de Lutzelbourg. Inscriptions sur http://www.payasso.fr/lutztrail/lutztrail-officielAdultes

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 6 51 95 10 43 lutz.trail57@gmail.com

New for 2026: a 2nd course! 2 trails designed by trail enthusiasts, for trail enthusiasts. Effort, fun and incredible panoramas to savor! 13 km with 350m D+ (15?) and 27 km with 900 D+ (30?). Starts from Château de Lutzelbourg. Registration at http://www.payasso.fr/lutztrail/lutztrail-officiel

