Lux in Tenebris à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

Lux in Tenebris à Savigny-sur-Braye

7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-26

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-26

Plongez dans un thriller médiéval ! En chemin vers la cour de Gaston III de Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris par une tempête.

Lux in Tenebris à Savigny-sur-Braye. Sans coup férir, ils prennent logis pour la nuit. Mais au village,

l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, le couvert, et partage son tourment la veille, deux personnes du village ont été assassinées… Froissart, que sa soif de connaissance perdra un jour, décide de rechercher la vérité. Du bourreau Colas à l’accorte Anne, de Garin de Balun (le troubadour) à Philémon (le tenancier gouailleur), qui se soumettra à la question ? Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous voilà propulsé dans un thriller/BD médiévale dont vous êtes le héros. Vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable. Durée environ 1 heure. A partir de 13 ans .

7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr

English :

Immerse yourself in a medieval thriller! On their way to the court of Gaston III de Foix-Béarn, Jehan Froissart and his page (the visitor) are surprised by a storm.

German :

Tauchen Sie ein in einen mittelalterlichen Thriller! Auf dem Weg zum Hof von Gaston III. von Foix-Béarn werden Jehan Froissart und sein Page (der Besucher) von einem Sturm überrascht.

Italiano :

Tuffatevi in un thriller medievale! Mentre si recano alla corte di Gastone III di Foix-Béarn, Jehan Froissart e il suo paggio (il visitatore) sono sorpresi da una tempesta.

Espanol :

¡Sumérgete en un thriller medieval! De camino a la corte de Gastón III de Foix-Béarn, Jehan Froissart y su paje (el visitante) se ven sorprendidos por una tormenta.

L’événement Lux in Tenebris à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2025-07-11 par OT de Vendome Territoires Vendomois