Lux Salina, l’exposition – Saline Royale Arc-et-Senans

Doubs

Lux Salina, l’exposition Saline Royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Ce spectacle estival incontournable a sublimé l’architecture des bâtiments de la Saline royale au travers d’images projetées sur les façades des bâtiments, réalisées par Laurent Langlois, sur une musique originale signée Bruno Coulais, célèbre compositeur de musiques de films. La compagnie La Salamandre a ponctué Lux Salina avec des moments spectaculaires autour du feu. 42 EUR.

Saline Royale D17

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

