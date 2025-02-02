Lux Salina, l’exposition – Saline Royale Arc-et-Senans
Doubs
Tarif : 42
Début : 2025-12-20
fin : 2026-03-31
2025-12-20
Ce spectacle estival incontournable a sublimé l’architecture des bâtiments de la Saline royale au travers d’images projetées sur les façades des bâtiments, réalisées par Laurent Langlois, sur une musique originale signée Bruno Coulais, célèbre compositeur de musiques de films. La compagnie La Salamandre a ponctué Lux Salina avec des moments spectaculaires autour du feu. 42 EUR.
Saline Royale D17
Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
