Lux Salina, l’exposition ! La caravane des gens Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Lux Salina, l’exposition ! La caravane des gens

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans Doubs

Début : 2025-12-20

fin : 2026-02-20

2025-12-20

Ce spectacle estival incontournable a sublimé l’architecture des bâtiments de la Saline royale au travers d’images projetées sur les façades des bâtiments, réalisées par Laurent Langlois, sur une musique originale signée Bruno Coulais, célèbre compositeur de musiques de films. La compagnie La Salamandre a ponctué Lux Salina avec des moments spectaculaires autour du feu. .

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

