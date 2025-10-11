Lux w/ Camion Bazar, Kimona b2b Flora, Combe, Hirah, Viril Salle de La Cité Rennes
Lux w/ Camion Bazar, Kimona b2b Flora, Combe, Hirah, Viril Salle de La Cité Rennes samedi 11 octobre 2025.
4€ (préventes) / 6€ (Jour J / Sur place)
12h de fête passionnée sur le dancefloor historique de la salle de la cité
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine