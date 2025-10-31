Lûyarn, musique transe bourguignonne sortie de résidence Vézelay
4 Rue de l'Hôpital Vézelay Yonne
Gratuit
Gratuit
2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Mené par Justin Bonnet, le sextuor Lûyarn fait dialoguer les voix, cornemuses, cordes, clarinette et accordéon d’Élise Charles, Caroline Darroux, Lorraine Brosse et Vincent Belin dans une création fougueuse et enracinée.
Sur les poèmes de Pierre Léger et les comptines de sa grand-mère Joséphine, le groupe invente une transe trad’actuelle, entre Gnawa, musiques médiévales, répétitives et langue vivante du Morvan.
LÛYARN
Caroline Darroux chant et percussions
Justin Bonnet chant et clarinette
Vincent Belin chant et cornemuse
Élise Charles chant et accordéon
Lorraine Brosse chant et violoncelle .
4 Rue de l'Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
