Lûyarn, musique transe bourguignonne sortie de résidence Vézelay

4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-31 20:00:00

Mené par Justin Bonnet, le sextuor Lûyarn fait dialoguer les voix, cornemuses, cordes, clarinette et accordéon d’Élise Charles, Caroline Darroux, Lorraine Brosse et Vincent Belin dans une création fougueuse et enracinée.

Sur les poèmes de Pierre Léger et les comptines de sa grand-mère Joséphine, le groupe invente une transe trad’actuelle, entre Gnawa, musiques médiévales, répétitives et langue vivante du Morvan.

LÛYARN

Caroline Darroux chant et percussions

Justin Bonnet chant et clarinette

Vincent Belin chant et cornemuse

Élise Charles chant et accordéon

Lorraine Brosse chant et violoncelle .

