Luz Casal en concert Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Luz Casal en concert

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 15h et à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Longtemps elle fut la voix en talons aiguilles. Mais Luz Casal est bien plus que ça. Elle est Barbra Streisand, Fayrouz, Miriam Makeba ou Dalida et à l’écouter chanter, on y croit.

On ne remerciera jamais assez Pedro Almodovar. Grâce à lui, Luz Casal a chanté Piensa en mi et on ne l’a plus jamais oubliée. Même si cette chanson a parfois fait de l’ombre à Luz et à sa brillante carrière, elle nous a offert cette belle voix rauque, chaude comme le soleil d’Espagne. Et elle ne l’a pas seulement gardée pour elle Cabrel, Daho, Marie Laforêt, Henri Salvador et surtout Dalida ont fait l’objet de magnifiques reprises. Aujourd’hui, Luz choisit de redonner de la voix aux divas éternelles que sont Fayrouz, Barbra Streisand, Miriam Makeba et toujours Dalida. Que la lumière soit et Luz Casal fut. .

English :

For a long time she was the voice in stilettos. But Luz Casal is much more than that. She is Barbra Streisand, Fayrouz, Miriam Makeba or Dalida, and when you listen to her sing, you believe it.

