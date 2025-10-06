LUZ CASAL – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

LUZ CASAL Début : 2026-05-28 à 20:00. Tarif : – euros.

LES VISITEURS DU SOIR PRESENTENT : LUZ CASALL’une des plus grandes voix de la musique espagnole, Luz Casal fera vibrer le Colisée avec un concert empreintd’émotion et de poésie. C’est la seconde fois qu’elle sera sur notre scène, quatorze ans après son premier passagequi nous a tous laissé des souvenirs inoubliables.

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59