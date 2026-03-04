Luz Casal Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 33 – 33 – 53 EUR
Début : 2026-04-09 20:00:00
Luz Casal, l’émouvante diva espagnole, chante encore et toujours l’amour et invite à un tour du monde vocal au féminin.
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
English : Luz Casal
Luz Casal, the moving Spanish diva, continues to sing about love and invites us on a vocal journey around the world with a feminine touch.
