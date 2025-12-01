Luz en Lumière Blanche

Parvis de l’Eglise LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Ce soir-là, laisse-toi emporter par la magie du blanc, du son et de la lumière…

L’église et les façades de la place de la Comporte s’illumineront d’un éclat féérique, au rythme d’une ambiance musicale qui fera vibrer le cœur du village.

Un spectacle de projections lumineuses viendra habiller l’église, mêlant sons et lumières dans une atmosphère tout en douceur et en émotion.

Partage ensuite le pot de l’amitié offert par la commune, puis suis la déambulation au flambeau jusqu’au parc Massoure, où le feu d’artifice blanc viendra illuminer la nuit et célébrer la nouvelle année

.

Parvis de l’Eglise LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

This evening, let yourself be carried away by the magic of white, sound and light?

The church and the façades of the Place de la Comporte will be illuminated with a magical glow, to the rhythm of a musical atmosphere that will make the heart of the village vibrate.

A light projection show will dress up the church, combining sound and light in an atmosphere of softness and emotion.

Enjoy a pot de l’amitié hosted by the commune, then follow the torchlight procession to Massoure Park, where the white fireworks will light up the night and celebrate the New Year

German :

Lass dich an diesem Abend von der Magie des Weiß, des Klangs und des Lichts mitreißen?

Die Kirche und die Fassaden des Place de la Comporte werden in einem märchenhaften Glanz erstrahlen, begleitet von einer musikalischen Atmosphäre, die das Herz des Dorfes zum Vibrieren bringt.

Die Kirche wird mit Lichtprojektionen geschmückt, die Licht und Ton in einer sanften und emotionalen Atmosphäre vereinen.

Anschließend gibt es einen von der Gemeinde spendierten Umtrunk und einen Fackelumzug zum Massoure-Park, wo ein weißes Feuerwerk die Nacht erhellt und das neue Jahr begrüßt

Italiano :

Questa sera, lasciatevi trasportare dalla magia del bianco, del suono e della luce?

La chiesa e le facciate di Place de la Comporte si illumineranno di un bagliore magico, al ritmo di un’atmosfera musicale che farà battere il cuore del villaggio.

La chiesa sarà decorata con uno spettacolo di proiezioni luminose che combinerà suoni e luci in un’atmosfera delicata ed emozionante.

Unitevi a noi per un aperitivo, offerto dall’amministrazione comunale, e poi seguite la fiaccolata fino al parco di Massoure, dove i fuochi d’artificio bianchi illumineranno la notte e celebreranno il nuovo anno

Espanol :

Esta noche, déjate llevar por la magia del blanco, el sonido y la luz..

La iglesia y las fachadas de la Place de la Comporte se iluminarán con un resplandor mágico, al ritmo de una atmósfera musical que hará latir el corazón del pueblo.

La iglesia se engalanará con un espectáculo de proyección de luz, que combinará sonido y luz en una atmósfera suave y emotiva.

Acompáñenos a tomar una copa, ofrecida por el ayuntamiento, y después siga la procesión de antorchas hasta el parque de Massoure, donde los fuegos artificiales blancos iluminarán la noche y celebrarán el Año Nuevo

L’événement Luz en Lumière Blanche Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-11-18 par OT de Luz St Sauveur|CDT65