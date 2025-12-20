Luz Winter Fest LUZ SAINT SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz Winter Fest

LUZ SAINT SAUVEUR Dans le village Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-21

2026-02-20

Le Luz Winter Fest, tout nouveau festival, débarque les 20 et 21 février 2026 à Luz-Saint-Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées ! Un week-end de fête, de musique, de lumière et de terroir, avec des artistes qui envoient, un décor magique, une ambiance de feu et des saveurs locales à découvrir, tout ce qu’il faut pour vivre un week-end inédit mêlant fête, sensations et traditions.

Feu d’artifice & spectacle lumière

Le Luz Winter Fest fera vivre aux visiteurs un spectacle de lumière immersif, transformant le centre de Luz-Saint-Sauveur en un véritable univers féérique. Chaque soir, un feu d’artifice spectaculaire illuminera le ciel des Pyrénées, créant un moment magique et inoubliable au cœur du festival.

Village gourmand

Le Luz Winter Fest proposera un village gourmand où les saveurs locales sont à l’honneur. Produits du terroir, spécialités pyrénéennes et animations culinaires feront de chaque pause un moment de découverte et de plaisir, pour savourer la culture et l’âme du territoire au cœur du festival.

English :

Luz Winter Fest, a brand-new festival, is coming to Luz-Saint-Sauveur in the Hautes-Pyrénées on February 20 and 21, 2026! A weekend of festivities, music, light and terroir, with up-and-coming artists, a magical setting, a fiery atmosphere and local flavors to discover everything you need for a unique weekend of festivities, sensations and traditions.

Fireworks & light show

The Luz Winter Fest offers visitors an immersive light show, transforming the center of Luz-Saint-Sauveur into a veritable fairytale universe. Every evening, a spectacular fireworks display lights up the Pyrenean sky, creating a magical and unforgettable moment at the heart of the festival.

Gourmet village

The Luz Winter Fest will feature a gourmet village where local flavors take center stage. Local products, Pyrenean specialities and culinary events will make every break a moment of discovery and pleasure, to savour the culture and soul of the region at the heart of the festival.

