Luzerand Metal Fist Menglon

Luzerand Metal Fist

Route des Blanchons Menglon Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Festival open air avec concerts sous chapiteau + scène extérieur.

5 groupes, du métal, du punk et du Rock’N Roll pour garder le poing levé.

Concours d’Air guitar pour petits et grands, bar et restauration sur place, espace camping.

Route des Blanchons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes luzerandmetalfist@lavache.com

English :

Open-air festival with concerts under a big top + outdoor stage.

5 bands, metal, punk and rock’n’roll to keep your fists up.

Air guitar contest for young and old, bar and catering on site, camping area.

German :

Open-Air-Festival mit Konzerten im Zelt + Außenbühne.

5 Bands, Metal, Punk und Rock’N Roll, um die Faust oben zu halten.

Luftgitarren-Wettbewerb für Groß und Klein, Bar und Verpflegung vor Ort, Campingbereich.

Italiano :

Festival all’aperto con concerti sotto un tendone + palco all’aperto.

5 gruppi, metal, punk e rock’n’roll per tenervi sulle spine.

Gara di air guitar per grandi e piccini, bar e ristorazione in loco, area campeggio.

Espanol :

Festival al aire libre con conciertos bajo carpa + escenario al aire libre.

5 grupos de metal, punk y rock’n’roll para no parar.

Concurso de air guitar para jóvenes y mayores, bar y catering in situ, zona de acampada.

L’événement Luzerand Metal Fist Menglon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois