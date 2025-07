Luzi’guette Luzillé

Soirée Guinguette à Luzillé le samedi 5 juillet à partir de 19h derrière la salle des fêtes sur la scène de la mat’mobile.

entrée libre. Buvette et petite restauration

Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 84 19 mairie@luzille.fr

English :

Guinguette evening in Luzillé on Saturday July 5 from 7pm behind the salle des fêtes on the mat’mobile stage.

free admission. Refreshments and snacks

German :

Guinguette-Abend in Luzillé am Samstag, den 5. Juli, ab 19 Uhr hinter dem Festsaal auf der Bühne des Mat’mobile.

freier Eintritt. Getränke und kleine Speisen

Italiano :

Serata Guinguette a Luzillé sabato 5 luglio dalle 19.00 dietro la sala del villaggio sul palco del mat’mobile.

ingresso libero. Bar e spuntini

Espanol :

Velada guinguette en Luzillé el sábado 5 de julio a partir de las 19.00 h detrás del ayuntamiento en el escenario mat’mobile.

entrada libre. Bar y aperitivos

L’événement Luzi’guette Luzillé a été mis à jour le 2025-06-29 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER