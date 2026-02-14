Lycée Darius Milhaud – Le Kremlin Bicêtre, Lycée Darius Milhaud, Le Kremlin-Bicêtre

Lycée Darius Milhaud – Le Kremlin Bicêtre Samedi 28 mars, 09h00 Lycée Darius Milhaud Val-de-Marne

Début : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

L’équipe du lycée Darius Milhaud a le plaisir de vous inviter à la matinée Portes ouvertes, le samedi 28 mars, de 9h à 12h, afin de vous faire découvrir notre établissement ainsi que l’ensemble de nos formations.

Lycée Darius Milhaud Le Kremlin Bicetre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France

MATINÉE PORTES OUVERTES BAC VOIE GENERALE BAC STMG