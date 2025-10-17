Lycée des métiers du bâtiment : visites de chantier Route Nationale 1, Longoni, Koungou Longoni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T08:00:00+01:00 – 2025-10-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T08:00:00+01:00 – 2025-10-18T10:30:00+01:00

Le lycée des miétiers du bâiment vous ouvres les portes du chantier pour une visite guidée des bâtiments en construction.

Route Nationale 1, Longoni, Koungou Longoni, Koungou Longoni 97600 Mayotte Mayotte +33 6 28 93 30 24 http://encoreheureux.org/ En arrivant depuis Mamoudzou, suivez la RN1 jusqu’au village de Longoni, puis poursuivez jusqu’au tourne à gauche. Empruntez-le et retrouvez-nous directement sur la base-vie du chantier.

©encoreheureux-co-architectes