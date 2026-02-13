Lycée Edouard Branly – Créteil, Lycée Edouard Branly, Créteil
Lycée Edouard Branly – Créteil Mercredi 11 mars, 13h00 Lycée Edouard Branly Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T13:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T13:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00
BAC général spécialité : Maths, Physique-Chimie, NSI, SI, SVT, SES, HGGSP
BAC technologique : STI2D sin/ itec et STMG mercatique
BAC professionnel : Électricité MELEC, Maintenance MSPC et Microtechniques MIC (Alternance)
CAP Électricien
UPE2A, 3ème Prépa Métiers
BTS filières Électrotechnique, Maintenance (Alternance) et Microtechniques
Club scientifique, club aéronautique, club webradio (podcasts)
Section football féminine
Plus d’information sur https://www.branly.fr
Lycée Edouard Branly 33 Rue du Petit Bois 94000 Créteil 94000 Bords de Marne – Val de Brie Val-de-Marne Île-de-France
Le lycée polyvalent Édouard BRANLY de Créteil ouvre ses portes le mercredi 11 mars 2026 de 13h à 16h. Venez découvrir ses filières Générales, Technologiques et Professionnelles ! JPO portes