Lycée Edouard Branly – Créteil, Lycée Edouard Branly, Créteil

Lycée Edouard Branly – Créteil Mercredi 11 mars, 13h00

Début : 2026-03-11T13:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T13:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

BAC général spécialité : Maths, Physique-Chimie, NSI, SI, SVT, SES, HGGSP

BAC technologique : STI2D sin/ itec et STMG mercatique

BAC professionnel : Électricité MELEC, Maintenance MSPC et Microtechniques MIC ( Alternance)

CAP Électricien

UPE2A , 3ème Prépa Métiers

BTS filières Électrotechnique , Maintenance ( Alternance) et Microtechniques

Club scientifique , club aéronautique , club webradio (podcasts)

Section football féminine Plus d’information sur https://www.branly.fr

Lycée Edouard Branly 33 Rue du Petit Bois 94000 Créteil

Le lycée polyvalent Édouard BRANLY de Créteil ouvre ses portes le mercredi 11 mars 2026 de 13h à 16h. Venez découvrir ses filières Générales, Technologiques et Professionnelles ! JPO portes