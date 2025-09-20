Lycée Gabriel Faure – Visite libre de la partie historique et des extérieurs Lycée Gabriel Faure Tournon-sur-Rhône

Lycée Gabriel Faure – Visite libre de la partie historique et des extérieurs Lycée Gabriel Faure Tournon-sur-Rhône samedi 20 septembre 2025.

accès à l’étage par escaliers uniquement

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Porche d’entrée Renaissance, parc arboré, chapelle jésuite du XVIIIe siècle, bibliothèque historique (collections de livres anciens, instruments pédagogiques…), salle des Actes contenant quelques belles œuvres d’art.

(L’accès aux salles reste soumis à autorisation et peut être modifié selon les circonstances.)

Un lieu d’enseignement depuis la Renaissance

