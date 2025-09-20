Lycée Gabriel Faure – Visites commentées des parties historiques et des extérieurs Lycée Gabriel Faure Tournon-sur-Rhône

Lycée Gabriel Faure – Visites commentées des parties historiques et des extérieurs 20 et 21 septembre Lycée Gabriel Faure Ardèche

Visite des parties historiques et extérieures du lycée. Visite limitée à 24 personnes (avec escaliers). Pré-réservation conseillée par mail (à partir de septembre uniquement). Durée : 1h30 environ. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

La visite commence devant le porche Renaissance et présente toute l’histoire du lieu bientôt 5 fois centenaire. Présentation des extérieurs, de la chapelle jésuite en rez-de-chaussée.

Au premier étage on pourra admirer la salle des actes, la galerie des tapisseries (Aubusson et Flandres) et finir par la très belle bibliothèque historique.

Programme de visite susceptible de modification

Visite limitée à 24 personnes (visite avec escaliers) – pré-réservation conseillée par mail à partir du 1er septembre – Tarif libre

Lycée Gabriel Faure 1 place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoinelyceegfaure.fr Porche d'entrée Renaissance, parc galerie des tapisseries (Aubusson et Flandres), bibliothèque historique (collections de livres anciens, instruments pédagogiques…), salle des Actes contenant quelques belles œuvres d'art, chapelle jésuite du XVIIIe siècle.

©Sauvegarde du Patrimoine du lycée Gabriel Faure