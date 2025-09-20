Lycée Gabriel Faure – Visites guidées Lycée Gabriel Faure Tournon-sur-Rhône

Lycée Gabriel Faure – Visites guidées 20 et 21 septembre Lycée Gabriel Faure Ardèche

Visite limitée à 24 personnes (visite avec escaliers) – pré-réservation conseillée par mail – visite à 10h et 14h30 les samedi et dimanche

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite commentée : porche d’entrée Renaissance, chapelle jésuite du XVIIIe siècle, parc, galerie des tapisseries, salle des Actes, bibliothèque historique

La visite commence devant le porche Renaissance avant de pénétrer dans la chapelle jésuite (1714). Après la cour d’honneur (cœur de la partie ancienne du lycée), on pourra traverser les cours en passant devant l’aile construite par les Oratoriens (1780) et accéder au parc qui, encore aujourd’hui, est un lieu privilégié pour les élèves.

Au premier étage, on pourra admirer la salle des actes, la galerie des tapisseries (Aubusson et Flandres) et finir par la très belle bibliothèque historique.

Visite à 10h et 14h30 – durée 1h30 env. les samedi et dimanche.

Lycée Gabriel Faure 1 place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoinelyceegfaure.fr contact@patrimoinelyceegfaure.fr Porche d'entrée Renaissance, parc galerie des tapisseries (Aubusson et Flandres), bibliothèque historique (collections de livres anciens, instruments pédagogiques…), salle des Actes contenant quelques belles œuvres d'art, chapelle jésuite du XVIIIe siècle.

©Sauvegarde du Patrimoine du Lycée Gabriel Faure