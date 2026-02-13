Lycée Gabriel Péri – Champigny-sur-Marne, Lycée Gabriel Péri, Champigny-sur-Marne

Lycée Gabriel Péri – Champigny-sur-Marne Vendredi 27 mars, 16h00 Lycée Gabriel Péri Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T16:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T16:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Des métiers concrets. Des compétences d’avenir.

MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ & DES ÉNERGIES

Bac Pro MELEC

Électricité • Domotique • Réseaux connectés

Installer – Programmer – Sécuriser

CAP Électricien

Un métier solide, un avenir assuré

2nde MTNE

Numérique • Objets connectés • Énergies durables

Les technologies du futur

MÉTIERS De la METALLERIE & DE LA CONSTRUCTION

Bac Pro Métallerie

Soudure • Fabrication • Ouvrages sur mesure

Créer du durable

CAP Métallier

Maîtriser le geste professionnel

2nde MBTP

Construction durable • Travaux publics

Découvrir l’univers du chantier

MÉTIERS DE L’ANIMATION

Bac Pro Animation

Projets culturels • Sportifs • Éducatifs

Animer, transmettre, fédérer

MÉTIERS DU SOIN & DE L’ACCOMPAGNEMENT

Bac Pro ASSP

Enfance • Handicap • Personnes âgées

Accompagner – Aider – Donner du sens

CAP AEPE

Crèches • Écoles maternelles

Le premier pas vers les métiers de la petite enfance

Des métiers qui recrutent. Des parcours qui ouvrent l’avenir car vous êtes acteur de votre devenir.

Lycée Gabriel Péri 41 Avenue Boileau 94500 Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France

Découvrez nos ateliers, admirez les réalisations des élèves, échangez avec des enseignants passionnés et des lycéens motivés et bénéficiez de l’appui de nos partenaires professionnels de référence