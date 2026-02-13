Lycée Gabriel Péri – Champigny-sur-Marne, Lycée Gabriel Péri, Champigny-sur-Marne

Vendredi 27 mars, 16h00 Lycée Gabriel Péri Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T16:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T16:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00
Des métiers concrets. Des compétences d’avenir.
MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ & DES ÉNERGIES
Bac Pro MELEC
Électricité • Domotique • Réseaux connectés
Installer – Programmer – Sécuriser
CAP Électricien
Un métier solide, un avenir assuré
2nde MTNE
Numérique • Objets connectés • Énergies durables
Les technologies du futur
MÉTIERS De la METALLERIE & DE LA CONSTRUCTION
Bac Pro Métallerie
Soudure • Fabrication • Ouvrages sur mesure
Créer du durable
CAP Métallier
Maîtriser le geste professionnel
2nde MBTP
Construction durable • Travaux publics
Découvrir l’univers du chantier
MÉTIERS DE L’ANIMATION
Bac Pro Animation
Projets culturels • Sportifs • Éducatifs
Animer, transmettre, fédérer
MÉTIERS DU SOIN & DE L’ACCOMPAGNEMENT
Bac Pro ASSP
Enfance • Handicap • Personnes âgées
Accompagner – Aider – Donner du sens
CAP AEPE
Crèches • Écoles maternelles
Le premier pas vers les métiers de la petite enfance
Des métiers qui recrutent. Des parcours qui ouvrent l’avenir car vous êtes acteur de votre devenir.
Lycée Gabriel Péri 41 Avenue Boileau 94500 Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France
Découvrez nos ateliers, admirez les réalisations des élèves, échangez avec des enseignants passionnés et des lycéens motivés et bénéficiez de l’appui de nos partenaires professionnels de référence