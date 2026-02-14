Lycée Gustave EIFFEL – Gagny, Lycée Gustave Eiffel, Gagny

Lycée Gustave EIFFEL – Gagny Mercredi 18 février, 13h00 Lycée Gustave Eiffel Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T13:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T13:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Présentation des BTS : Bâtiment-CIEL-ERA, le mercredi 18 février 2026 de 13h à 18h sur inscription.

Lien d’inscription : cliquez-ici

Lycée Gustave Eiffel Chemin de la Renardière – Gagny Gagny 93220 Plateau de Franceville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/180226-portes-ouvertes-bts-lycee-geiffel-gagny-1768492892 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/180226-portes-ouvertes-bts-lycee-geiffel-gagny-1768492892 »}] https://maps.app.goo.gl/wRJzJP6dEQch7iHB6

JPO BTS: Bâtiment-CIEL-ERA, BTS – Batiment – CIEL – ERA – Gagny – Eiffel – Gustave