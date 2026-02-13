Lycée Hélène Boucher, Tremblay-en-France, Lycée Hélène Boucher, Tremblay-en-France

Lycée Hélène Boucher, Tremblay-en-France Vendredi 27 mars, 09h30 Lycée Hélène Boucher Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T09:30:00+01:00 – 2026-03-27T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T09:30:00+01:00 – 2026-03-27T19:30:00+01:00

Tout au long de la journée, nos enseignants et élèves présenteront les formations du lycée. Des professionnels partenaires seront également présents. Les visiteurs pourront découvrir les locaux et participer à différents ateliers.

Lycée Hélène Boucher 70 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay en France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lyceeheleneboucher-tremblayenfrance.fr/ »}]

Portes ouvertes de l’établissement jpo