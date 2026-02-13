Lycée Jean-Baptiste Clément – Gagny, Lycée Jean-Baptiste Clément, Gagny

Lycée Jean-Baptiste Clément – Gagny Samedi 14 mars, 10h00 Lycée Jean-Baptiste Clément Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

L’équipe du lycée recevra les élèves avec leur famille. Les élèves pourront s’inscrire pour bénéficier d’un mini stage proposé par l’équipe du Lycée Jean-Baptiste Clément de Gagny. Le lycée Jean Baptiste Clément propose aux élèves une coloration Luxe et une coloration Bâtiment. Les élèves peuvent aussi participer à des mobilités dans le cadre d’ERASMUS+.

Lycée Jean-Baptiste Clément 25 rue des trois noyers gagny Gagny 93220 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Découverte de l’offre des formations du Lycée Jean-Baptiste Clément BAC PRO AGORA BAC PRO METIERS DE L’ACCUEIL