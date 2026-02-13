Lycée Langevin-Wallon – Champigny sur marne, Lycée Langevin Wallon, Champigny-sur-Marne

Lycée Langevin-Wallon – Champigny sur marne Samedi 28 mars, 09h00 Lycée Langevin Wallon Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

Le lycée Langevin-Wallon ouvre ses portes pour une journée de découverte de l’ensemble des formations proposées en voie générale, technologique et professionnelle :

– en voie générale, les enseignements de spécialité tels que : NSI informatique, SI Sciences de l’ingénieur, mathématiques, physique-chimie, SVT, SES, LLCER anglais monde contemporain, HGGSP.

– en voie technologique : STI2D (énergies et environnements, ITEC innovation technologique et éco-conception, SIN système d’information et numérique) et STMG (Mercatique (Marketing), Ressources humaines et communication, Gestion et finance (Systèmes d’information de gestion).

– en voie professionnelle : GATL/AGORA, MRC/MACC/MCVA/MCVB.

Lycée Langevin Wallon 126 avenue Roger Salengro, 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France

Venez découvrir l’ensemble des filières pré-bac proposées au Lycée Langevin-Wallon stmg sti2d