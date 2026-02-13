Lycée Louise Michel – Champigny-sur-Marne, Lycée Louise Michel, Champigny-sur-Marne

Lycée Louise Michel – Champigny-sur-Marne Samedi 28 février, 09h00 Lycée Louise Michel Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T09:00:00+01:00 – 2026-02-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T09:00:00+01:00 – 2026-02-28T12:00:00+01:00

Le Lycée Louise Michel de Champigny-sur-Marne vous ouvre ses portes le samedi 28 mars 2026. Venez découvrir nos spécialités générales, technologiques (ST2S, STL), professionnelles (Bac Pro ASSP, formations aide-soignante et auxiliaire de puériculture) ainsi que notre BTS Diététique – Nutrition. Une journée idéale pour rencontrer les équipes, visiter l’établissement et construire votre projet d’orientation.

Lycée Louise Michel 7rue Pierre Marie Derrien 94500 Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1367579609BWlRN1VdVzwBPVRkXzMHI1U5BjQGJ1VsVzhUMVU9XmYBMlRgBWJRa1A3UjMEMA== »}]

Le Lycée Louise Michel vous ouvre ses portes | 28 mars 2026 BAC STL BAC Pro ASSP