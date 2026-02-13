Lycée Maurice Rondeau – Bussy-saint-georges, Lycée Maurice Rondeau, Bussy-Saint-Georges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T13:00:00+01:00
Fin : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T13:00:00+01:00
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement,
Mesdames et Messieurs les professeurs documentalistes,
Le samedi 14 mars, nos « Portes Ouvertes » se feront de 9h à 13h00 pour présenter le Collège, le Lycée Général et Technologique, le Lycée Professionnel www.lyceerondeau.eu .
Collège
Bac Général / Lycée Général et Technologique
Bac STI2D
Bac Pro MTNE
Bac Pro MPMIA
Bac Pro MRC option A et option B
CAP Electricien
Le mercredi 3 juin 20236, le Lycée Maurice RONDEAU organise les Portes Ouvertes du Lycée Pro et BTS, de 16h00 à 19h00, pour présenter ses différentes formations par voie scolaire ou voie d’apprentissage :
Lycée Maurice Rondeau 1 Place du Clos Saint Georges 77600 BUSSY SAINT-GEORGES Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « http://www.lyceerondeau.eu »}]
Journée Portes Ouvertes du Collège – Lycée – Lycée Pro -UFA de Maurice RONDEAU collège lycée général